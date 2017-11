In Alland in Niederösterreich hat sich laut Erdbebendienst der ZAMG am Mittwoch um 19.36 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 3,2 ereignet. „Es wurde von vielen Personen deutlich wahrgenommen. Auch in Wien konnten die Erschütterungen verspürt werden“, hieß es in einer Aussendung. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke aber nicht zu erwarten. (APA)