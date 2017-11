Am Donnerstag ist es in den Abendstunden zu einem größeren Felssturz im Kufsteiner Stadtgebiet gekommen. Der Bereich um den Wanderweg „Vorderdux“ wurde durch Einsatzkräfte komplett abgesperrt. Der Landesgeologe war noch am Abend vor Ort. Weitere Details waren vorerst nicht in Erfahrung zu bringen. (TT.com)