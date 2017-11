Fulpmes – Ein Erdbeben kurz nach Mitternacht dürfte die Bettruhe einiger Tiroler in der Nacht von Montag auf Dienstag gestört haben. Um 0.04 Uhr gab es bei Fulpmes ein Beben der Stärke 3,0. Das Epizentrum lag etwa 2 Kilometer östlich von Fulpmes in einer Tiefe von 10 Kilometern. Im Umkreis von etwa 20 Kilometern war das Beben deutlich spürbar. Schäden an Gebäuden sind derzeit keine bekannt und bei dieser Magnitude auch nicht zu erwarten, so ZAMG-Seismologe Stefan Weginger. (TT.com)