Von Helmut Wenzel

Landeck – Ein Fördertopf der EU, gefüllt mit vier Mio. Euro, steht der Grenzregion Terra Raetica (Vinschgau, Engadin, Val Müstair sowie Bezirke Imst und Landeck) bis 2020 zur Verfügung – die TT berichtete. Bei der jüngsten Konferenz des Interreg-Rates in Landeck sind abermals grenzüberschreitende Projekte beschlossen worden.

Diesmal steht das stolze Steinwild im Mittelpunkt eines Förderprojekts im Volumen von 49.500 Euro. Allein in den Kolonien des Bezirkes Land­eck sind zuletzt 1700 Tiere gezählt worden, wie Bezirksjägermeister Hermann Siess bestätigte. „Es geht um nachhaltiges Steinwild-Management in der Terra-Raetica-Region“, fasst Koordinatorin Waltraud Handle zusammen. Partner wie Naturpark Kaunergrat, Arbeitskreis Natura Raetica und Nationalpark Stilfserjoch haben Interesse an der Steinwildforschung.

Der aktuelle Wildbestand soll mit grenzüberschreitenden Zählungen erfasst werden. Zudem soll ein einheitliches Monitoring-System für die gesamte Region aufgebaut werden. Auch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Jäger werde angestrebt. „Die Wildtiere kennen natürlich keine Grenzen. Daher können wir dieses Projekt nur begrüßen“, sagte der Bezirksjägermeister. Den Antrag zum Projekt, das zu 80 Prozent gefördert wird, haben der Naturparkverein Kaunergrat in Partnerschaft mit der Gemeinde Graun gestellt.

Um ein Konzept zum Schutz der Trockenrasengebiete in der Terra-Raetica-Region geht es bei einem weiteren Projekt im Volumen von 28.400 Euro. „Die Trockenrasengebiete sind Lebensraum für seltene Schmetterlinge, Heuschrecken, Wildbienen und Reptilien, die Wärme lieben“, weiß Naturpark-Geschäftsführer Ernst Partl. der auch den Förderantrag gestellt hat. Schließlich soll der digitale Kulturkalender 2018 der Terra-Raetica-Region gestaltet werden. Das Projektvolumen liegt bei 10.100 Euro.

„Das Interreg-Förderprogramm Österreich-Italien und Italien-Schweiz ist Basis für die bisher sehr erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Terra-Raetica-Region“, resümierte Landecks Bezirkshauptmann Markus Maaß, der viele Jahre Regionspräsident war. „Der Weg der kleinen Schritte hat sich bewährt. Auch mit kleinen Projekten lässt sich ein Mehrwert für die Grenzregion erzielen.“