Reutte – Der Haflinger, das goldene Pferd mit dem goldenen Herzen, ist ein modernes sportliches Kleinpferd, das vor allem durch seine Charakterstärke, Robustheit und Trittsicherheit immer mehr Freizeit- und Sportreiter überzeugt. Sein unverkennbares Äußeres mit goldener Grundfarbe und der schneeweißen Mähne ist ein Symbol für Tirol und die Berge.

Am Fohlenhof in Ebbs, dem Weltzentrum des Haflingers, mussten sich die angekörten dreijährigen Deckhengste im Herbst dem 30-tägigen Stationstest mit anschließender Abschlussprüfung unterziehen. Diese bestand aus Dressur-, Freispring- und Geländeprüfung sowie einer Fahrprüfung im Einspänner. In überzeugender Manier meisterte Sturmkönig diese Anforderungen und ging letztendlich als Sieger der insgesamt elf geprüften Hengste aus dem In- und Ausland hervor. „Es war eine Augenweide, ihm bei der Bewältigung dieser Aufgaben zuschauen zu können. Wir sind stolz auf unseren Deckhengst und hoffen, dass er seine Anlagen an seine Nachkommen weitergeben wird“, freut sich der Obmann des Haflingerzuchtvereins Reutte und Hengsthalter Klaus Kurz.

Ein weiteres Vereins-Highlight: die Auswahl der künftigen Hengstkandidaten in Ebbs. Martin Barbist und seine Familie konnten ihren Belando Sohn mit Erfolg präsentieren. (TT, fasi)