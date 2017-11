Meran, Innsbruck – In Tscherms und Marling oberhalb von Meran ging die Angst um. Mehrere Einwohner der Ortschaften nahe der Südtiroler Kurstadt an der Passer wollen in den vergangenen Tagen einen Wolf gesichtet haben. Rufe nach einem Abschuss wurden laut. Die Aufregung war jedoch umsonst. Wie sich kürzlich herausstellte, handelt es sich bei dem vermeintlichen Wolf um einen entlaufenen tschechischen Wolfshund. Ein Haustier also. Die Besitzerfamilie sei schon mehrmals aufgefordert worden, ihr Tier einzufangen, hieß es gestern vom Südtiroler Landesamt für Jagd- und Fischerei. Am Donnerstag habe schließlich der Meraner Hundefänger die Zügel in die Hand genommen. Bis Redaktionsschluss konnte der Wolfshund nicht eingefangen werden. Er sei sehr scheu, deshalb „war jeder Versuch bislang erfolglos“.

Unter dem Zeichen der Rückkehr von Wolf, Bär und Luchs stand gestern in Innsbruck auch die Vollversammlung des Tiroler Forstvereins. Österreichs Bärenanwalt Georg Rauer beurteilte in einem Gastvortrag die Wanderung der großen Beutegreifer als natürlich und mit der Land- und Forstwirtschaft vereinbar. Demgegenüber stand Johannes Fitsch vom Tiroler Schafzuchtverband, der zu bedenken gab, dass das System der Bewirtschaftung seit Langem nicht mehr auf Raubwild angepasst sei. Bei der Vollversammlung trat Florian Riccabona nach neun Jahren als Geschäftsführer des Vereins zurück. Nachfolgerin ist Anna Rita Hollaus. (TT, bfk)