Cape Tribulation — Bei einem Spaziergang am Wasser ist eine britische Urlauberin in Australien von einem Krokodil angegriffen worden. Die 24-Jährige wurde mit einer Bisswunde am Oberschenkel ins Krankenhaus der Stadt Cape Tribulation gebracht, konnte inzwischen aber wieder entlassen werden, wie die Klinik am Dienstag mitteilte. Den Überfall, der sich am Montag ereignete, hatte die Frau mit einer Handy-Kamera selbst gefilmt. Die Aufnahmen verbreiteten sich über das Facebook-Konto ihrer Begleiterin schnell im Internet.

Die beiden Frauen hatten während ihres Urlaubs am Ufer eines Flusses im Norden Australiens ein kleines Tier beobachtet, einen Schlammspringer. Auf dem Video ist zu hören, wie sie anfangs noch scherzen. Plötzlich schießt jedoch das etwa zwei Meter lange Salzwasser-Krokodil aus dem Wasser und beißt die 24-Jährige. Dann sind nur noch Schreie zu hören, das Video bricht ab.

Nach Angaben einer Krankenhaus-Sprecherin kam die Frau mit verhältnismäßig leichten Verletzungen davon. Das Krokodil soll nun eingefangen und in eine Krokodilfarm oder einen Zoo gebracht werden. Bislang hatte die Suche jedoch keinen Erfolg. Im vergangenen Jahr war ganz in der Nähe ein anderer Urlauber von einem vier Meter langen Krokodil getötet worden. (dpa)