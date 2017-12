Innsbruck – Bei Abgängen von Lawinen im Bereich des Innsbrucker Halfelekars sowie in Fieberbrunn und in Westendorf wurden gestern drei Personen mitgerissen bzw. teilweise verschüttet. Ein 19-Jähriger zog sich schwere Wirbelverletzungen zu. Alle konnten aber selbst die Rettungskräfte informieren und wurden per Heli geborgen.

Abgesehen davon zeigt sich Experte Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol mit dem Start in die heurige Wintersaison zufrieden. Wind und Triebschnee sorgten zwar in den vergangenen Tagen dafür, dass in Teilen Tirols die Warnstufe 3 – erheblich – galt, für Tourengeher seien die Gefahrenstellen derzeit aber gut zu erkennen und dürften in wenigen Tagen auch wieder weg sein“, erklärt Mair. Verglichen mit den vergangenen beiden Jahren sei die Lage entspannt. „Damals haben uns zwischen Jänner und März die Altschneeschichten vom Herbst Kopfzerbrechen bereitet“, erinnert er sich. „Dieses Jahr sind die Bedingungen wieder ausgesprochen gut.“ Zu verdanken ist das dem stetigen Schneefall und den nicht zu niedrigen Temperaturen, die es erlauben, dass sich der Schnee auch setzen und verfestigen kann. Wenn es in dieser Tonart weitergehe, dann würden die Zeichen für einen gemäßigten Lawinenwinter gut stehen, meint der Lawinen-Spezialist.

Unter www.lawine.tirol.gv.at gibt es wieder den täglichen Lawinenlagebericht und allerlei Wissenswertes rund um die Verhältnisse am Berg. (np)