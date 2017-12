Hall in Tirol – Der orkanartige Föhn in Tirol führte am Montagnachmittag zu einer massiven Beeinträchtigung des Zugverkehrs. Der heftige Wind hob das Dach des Bahnhofs in Hall an. Dieser musste daraufhin komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr sicherte das Dach mittlerweile, Experten sind derzeit vor Ort und begutachten die Lage. Vorerst bleibt der Bahnhof gesperrt.

Fernzüge in Richtung Oberland wurden erst umgeschleust, in Richtung Brenner fielen sie komplett aus. Mittlerweile ist jedoch ein Gleis wieder frei und die Züge können wieder fahren.. Der Nahverkehr wird vorerst weiter über einen Schienenersatzverkehr abgewickelt. (TT.com)