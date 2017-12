Von Claudia Funder

Dölsach – Es war eine feige Nacht-und-Nebel-Aktion. Eine nach wie vor unbekannte Täterschaft zwickte vor wenigen Tagen den Drahtzaun des Rotwildgeheges in Dölsach – es ist übrigens das einzige in Osttirol – auf einer Länge von rund drei Metern auf. Zehn Zuchttiere konnten durch die Öffnung ungehindert entweichen – die TT berichtete.

Die sinnlose Tat ereignete sich in den Nachtstunden von Freitag auf Samstag, „zwischen 22 und 7 Uhr“, konkretisiert es der Gehege-Besitzer Hannes Weingartner. Über das Motiv des üblen Akts herrscht nach wie vor Rätselraten. Anzeige gegen unbekannt wurde eingebracht.

Nur ein einziges Zuchttier sei sehr rasch nach dem Vorfall wieder in das Gehege zurückgekommen, erzählt Weingartner im Gespräch mit der TT. Er hofft, dass es ihm die anderen neun bald gleichtun. Und das ist durchaus im Bereich des Möglichen, denn die „Ausreißer“ haben sich zwar aus dem Staub gemacht, jedoch nicht die weite Ferne gesucht. Sie werden gesichtet. „Die Tiere befinden sich in einem nahen Waldstück“, weiß Weingartner. Sie einzufangen oder zurückzutreiben sei aussichtslos. Vielmehr wartet man auf die freiwillige Heimkehr in gewohnte Gefilde. „Ich habe einen Teil des Geheges offen gelassen“, berichtet der Eigentümer, der nun versucht, seine Tiere zurück zu locken – „mit Kraftfutter und Äpfeln“, wie er sagt.

Noch machen die neun „Flüchtlinge“, die 18 Monate alt und allesamt weiblich sind, keine Anstalten, sich zurückzubewegen. Noch finden sie in der freien Natur, auf den Feldern und im Wald, genügend zum Äsen. „Es kann noch dauern“, setzt Weingartner auf Geduld.

Falls üppiger Neuschnee fallen würde, könnte das die Sache freilich beschleunigen und die ausgebüxten Tiere rasch zur Rückkehr auf gewohntes Terrain motivieren.

Und wenn das nicht der Fall ist? „Dann muss ich neues Rotwild kaufen“, antwortet Weingartner. Der Schaden für den Eigentümer des Wildgeheges wäre, falls die Tiere nicht zurückfinden, groß. Weingartner beziffert ihn mit „8000 bis 9000 Euro“.

Zweckdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern werden natürlich weiterhin von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.