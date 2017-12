Wien

Schönbrunner Eisbärin Nora erstmals in Außenanlage

Anfang Dezember war Eisbärin Nora aus dem Zoo Tallinn in den Tiergarten Schönbrunn übersiedelt. In den letzten Wochen hat sich die vier Jahre alte Eisbären-Dame in der Innenanlage eingewöhnt. Nachdem sie dort mit allem vertraut war, ging es am Mittwoch erstmals auf die Außenanlage.