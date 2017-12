Von Liane Pircher

Innsbruck — Vor der schweren Holztüre zum Büro stehen Umzugskartons. Solche, wie man sie vom großen blauen Einrichtungshaus kennt. „Die hat mir noch schnell meine Tochter vorbeigebracht", lacht Michael Martys. Im Büro stapeln sich Bücher, Unterlagen sind sortiert. Es ist offiziell der letzte Arbeitstag von Michael Martys, dem längstgedienten Alpenzoodirektor Innsbrucks. 26 Jahre lang hat der gebürtige Salzburger den Zoo geprägt.

Es sei ein „weicher Schnitt", den er jetzt mache, erklärt Martys wenig später bei einem Spaziergang durch den Zoo. Zunächst stehen einmal 56 Tage Urlaub an, dann werde er noch von außen vereinzelte Projekte zu Ende bringen. Eines davon ist das neue Gehege für die Baummarder. Stolz zeigt Martys auf die Baustelle, die momentan noch aus viel Beton besteht: „Hier kommen zwei Baummarder hinein, da wird es viel­e Laufgänge ins Freie hinaus geben", erklärt er.

Wenige Meter weiter wird der Direktor ernst. Wir stehen vor dem Wolfsgehege. Jenen Tieren, denen Martys in früheren Interviews immer wieder eine besondere Bedeutung zukommen ließ — wenn er auch nie ein persönliches „Lieblingstier" genannt hatte. Auch heut­e sagt er: „Mich begeistert im Prinzip jedes Tier."

Trotzdem: Die Wölfe waren für ihn immer etwas Besonderes. „Hier haben wir wenige Tage vor Weihnachten leider eine schwere Entscheidung treffen müssen", erzählt Martys. Die alte Omega-Wölfin und die jüngere „Schlappi" wurden eingeschläfert. Während die jüngere schwere gesundheitliche, immer wiederkehrende Probleme hatte, war die alte Wölfin körperlich am Ende. „Wir haben ihr Leiden verkürzt. Das Sterben ist eben auch ein Teil im Zoo. Das ist kein­e schöne Entscheidung, aber eine, die zum Leben gehört", sagt Martys.

Auf die Frage, ob er seinem Nachfolger diese Entscheidung abnehmen wollte, antwortet Marty­s: „Ich war immer einer, der Verantwortung trägt, und mit zwei eingeschläferten Wölfen anfangen, wäre natürlich kein schöner Start für einen neuen Direktor." Was die Wölfe anbelangt, ist er optimistisch, dass das verbliebene Alpha-Paar „Attila" und „Anja" sich paaren und damit für Nachwuchs sorgen wird. Ein anderes, fixes Highlight in Zukunft wird die „Geierschlucht" werden — eine große Voliere für Alpenvögel, in der u. a. die Gänsegeier zu sehen sein werden. Ein Projekt, das schon vor zehn Jahren am Masterplan stand und nun umgesetzt wird. Außerdem wird es im Alpenzoo eine geologische Zeittafel geben, die die Entstehung der Alpen erklären wird. Noch sind also viele Spuren von Direktor Martys im Zoo zu finden, auch künftig. Trotzdem kann er loslassen. „Jetzt ist ein anderer dran und das ist gut so", sagt er und freut sich auf Reisen mit seiner Frau. Bald geht es nach Afrika.