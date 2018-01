Wien – Mit zwei Westlichen Gabunvipern sind vor dem Jahreswechsel spannende neue Bewohner im Tiergarten Schönbrunn in Wien eingezogen. „Die Westliche Gabunviper ist die schwerste Giftschlange. Ihr muskulöser Körper bringt bei einer Länge von zwei Metern über zehn Kilogramm auf die Waage. Außerdem ist sie die Giftschlange mit den längsten Giftzähnen“, berichtete Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

„Die Giftzähne können rund fünf Zentimeter lang werden“, erklärte Schratter am Donnerstag in einer Presseaussendung. Auf dem Speiseplan der Gabunviper stehen Ratten, Mäuse und andere Nagetiere. Mit über 85 km/h schießt die Gabunviper auf ihre Beute zu und schlägt ihre Giftzähne in sie. Nicht gefährlich werden die Gabunvipern ihren Mitbewohnern, den Grünen Baumeidechsen, die in den Bäumen des Terrariums leben. Auch sie sind erstmals im Tiergarten zu sehen.

„Vor drei Jahren haben wir als erster Zoo der Welt die Nachzucht geschafft und seither züchten wir sie regelmäßig“, teilte Schratter mit. „Bis jetzt waren die Tiere hinter den Kulissen. Wir freuen uns, dass wir sie in diesem neuen Terrarium nun den Besuchern zeigen können.“

Grüne Baumeidechsen werden rund 45 Zentimeter lang und sind in Kenia und Tansania heimisch. Durch ihre grüne Färbung sind sie an das Leben zwischen den Blättern gut angepasst. Ihren Schwanz, der rund zwei Drittel der Körperlänge einnimmt, nutzen sie beim Klettern zum Balancieren. (APA)