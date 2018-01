Innsbruck – Eine positive „Baumbilanz“ zieht das Amt für Grünanlagen der Stadt Innsbruck: Im Jahr 2017 wurden 227 Neu- und Ersatzpflanzungen durchgeführt: Das ist ein Plus von 15 Bäumen, denn 212 mussten aufgrund von Pilzbefall und hohem Alter entfernt werden.

Die zehn Fachkräfte des Baumpflegetrupps kümmern sich um das Wohl der rund 25.000 Innsbrucker Bäume, über 15.000 Arbeitsstunden fließen jährlich in diese Aufgabe. Spektakulär war im Frühjahr etwa die Verpflanzung zweier großer Ahornbäume im Zuge der Leitungserneuerung in der Reichenauer Straße. Die zwei schön entwickelten Säulen-Ahorne wurden auf einer Wiese im Gartenbauhof „übersommert“ und im November per Spezialgerät wieder an ihren ursprünglichen Standort gebracht.

Im Amt für Grünanlagen sind insgesamt 90 Mitarbeiter inklusive sieben Lehrlingen tätig, unterstützt von 39 Saisonarbeitskräften sowie 15 bei Bedarf eingesetzten Asylwerbern. Die Pflege von 133 Hektar Grünanlagen in Innsbruck fällt ebenso in ihre Zuständigkeit wie die Betreuung von 65 Kinder- und 25 Ballspielplätzen. (TT)