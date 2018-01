Landeck – Zu einem Felsabsturz auf die Landesstraße L76 kam es am Donnerstagabend südlich von Landeck. Die Fahrbahn wurde beim so genannten überhängenden Felsen, 500 Meter südlich von der Ortseinfahrt Landeck verschüttet. Die Behörden ordneten zunächst eine Sperre zwischen Landeck und Fließer Au an. Am Freitag gegen 13 Uhr wurde diese nach dem Lokalaugenschein durch den Landesgeologen wieder aufgehoben. Einige weitere absturzgefährdete Felsen seien entfernt worden.

Wie bei mehreren anderen Felsstürzen in Tirol in den letzten Tagen und Wochen dürften größere Temperaturschwankungen und starker Regen verantwortlich für den Abbruch gewesen sein. (TT.com)