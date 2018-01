Landeck – Zu einem Felsabsturz auf die Landesstraße L76 kam es am Donnerstagabend südlich von Landeck. Die Fahrbahn wurde beim so genannten überhängenden Felsen, 500 Meter südlich von der Ortseinfahrt Landeck verschüttet. Die Behörden ordneten eine Sperre zwischen Landeck und Fließer Au an.

„Es ist die einzige direkte Verbindung von Landeck nach Fließ. Daher kann die vignettenpflichtige Umfahrung durch den Landecker Tunnel für die Dauer der Sperre auch ohne Vignette genutzt werden“, schilderte Siegmund Geiger, Verkehrsreferent der BH Landeck.

Am Freitagvormittag sollten Landesgeologen per Hubschrauber eintreffen, um das Gefahrenpotenzial an der Abbruchstelle zu beurteilen. Die Dauer der Straßensperre steht vorerst nicht fest. „Jedenfalls werden Sofortmaßnahmen gesetzt, um die Straße so rasch wie möglich freizugegen“, sagte Geiger. (TT.com)