Wien – Über den Schnee am Sonntag in Wien haben sich die Panda-Zwillinge im Tiergarten Schönbrunn besonders gefreut. „Große Pandas und Schnee sind eine perfekte Kombination“, erzählte Zoologin Eveline Dungl. „Wenn Schnee liegt, spielen sie ausgelassen, wälzen sich in der weißen Pracht und klettern neugierig auf den tiefwinterlichen Baumstämmen herum.“

Die eineinhalb Jahre alten Zwillinge sind noch sehr verspielt, aber nicht nur die beiden. Auch Panda-Mutter Yang Yang tollte im Schnee. „Obwohl Yang Yang heuer schon 18 Jahre alt wird, ist sie bei Schnee sehr aktiv, natürlich gefördert durch die Jungtiere. Sie wirkt dann fast noch jugendlich“. Vom gemächlichen Panda-Dasein mit Fressen und Schlafen war am verschneiten Wintertag keine Spur. „Der Schnee zwirbelt sie so richtig auf.“

Große Pandas leben in den Bergwäldern im Südosten Chinas. An Kälte und Schnee sind sie sehr gut angepasst. „Pandas haben ein dichtes Fell, das sie warm hält. Ihre Pfoten sind sogar auf der Sohle mit Fell bedeckt. Das verhindert auch ein Ausrutschen auf Schnee und Eis“, sagte Dungl. Der Anblick der Panda-Mutter, die mit ihren Zwillingen im Schnee spielte, erfreute auch die Zoobesucher. (APA)