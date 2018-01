Von Kathrin Siller

Innsbruck – Und wieder Schnee. Der heurige Winter lässt die Winterdienst-Arbeiter und die Streuteller ihrer Lkw und Unimogs rotieren. „Der Dezember war einer der stärksten der vergangenen 15 Jahre. Und der Jänner geht so weiter“, sagt Bernd Stigger, Leiter des Fachbereichs Straßenerhaltung beim Land Tirol. Bis zu 40.000 Tonnen Salz und 150.000 Arbeitsstunden pro Winter sorgen dafür, dass die Fahrbahnen nicht zur Rutschpartie werden.

„Bei wenig Niederschlag und tiefen Temperaturen könnten wir am meisten Salz sparen. Denn Temperaturen um null Grad führen dazu, dass es zuerst taut, dann wieder friert und erst recht Salz nötig wird“, erklärt Stigger.

Straßen verkehrssicher zu machen, ist die Pflicht des Straßenerhalters. Häufig geht es um Haftungsfragen. „Je nach Straßenkategorie, also abhängig davon, wie stark befahren eine Straße ist, erfolgt der Winterdienst mehr oder weniger häufig“, erklärt Werner Huber, der Leiter des Baubezirks­amts Innsbruck. Beispiel: Eine Landesstraße der Kategorie B (stark befahren) muss zwischen 4 Uhr Früh und 22 Uhr abends mindestens alle fünf Stunden von einem Winterdienst kontrolliert werden. Bei Schneefall sei der Umlauf größer. Passiert einem Autofahrer um drei Uhr Früh ein Unfall, ist der Straßenerhalter praktisch aus dem Schneider. Deswegen sind viele der Winterdienst-Fahrzeuge mit GPS-Geräten ausgestattet, die genau aufzeichnen, wo und wann der Winterdienst im Einsatz war.

„Noch gibt es keine Alternative zum Salz. Aber wir salzen so sparsam wie möglich“, sagt Huber. Heute wird Salz und Sole meist in einem 50:50-Verhältnis über den Streuteller ausgebracht. Sole besteht aus 80 Prozent Wasser und 20 Prozent Salz (NaCl). Dieses Feuchtsalz sorgt dafür, dass das Trockensalz besser haftet und die Auftauwirkung über Stunden anhält.

Bei Temperaturen unter minus zehn Grad Celsius wird vor allem auf den Autobahnen ergänzend Kalziumchlorid eingesetzt, äußerst sparsam jedoch, weil es Bauwerke und Umwelt noch stärker belastet als herkömmliches Salz. Stigger und sein Team setzen Kalziumchlorid auf den Landesstraßen nur punktuell ein, etwa wenn ein Straßenstück total eingefroren ist. Immerhin kostet es drei Mal so viel wie Natriumchlorid.

Für die Umwelt ist die winterliche Salzdusche auf jeden Fall kein Vergnügen. Bis zu zehn Meter rechts und links der Fahrbahnen werden Bodenschäden dokumentiert. Bäume vertrocknen im Sommer trotz genügend Niederschlags. „In Tirol haben wir allerdings das Glück, dass stets viel Wasser von oben nachkommt und den salzigen Schnee rasch und ausreichend verdünnt. Dann ist es biologisch gesehen kein Problem“, beruhigt der Innsbrucker Ökologe Leopold Füreder.

Wo verschmutzter Schnee aber sehr konzentriert abschmilzt, wird die Zerstörung im Frühjahr sichtbar. Am Brennersee wurde im Rahmen einer Studie über die Auswirkung des Salzes auf Insekten Bodenproben genommen. „Die Forscher zeigten, dass die dort lebenden Zuckmückenlarven Fehlbildungen an den Fresswerkzeugen aufwiesen. Anders als Fische können sie aus einem lokal verschmutzten Lebensraum eben nicht flüchten“, so Füreder.

Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele will die Umweltbelastung nicht unter den Tisch kehren, erklärt aber auch, dass verschmutzter Autobahn-Schnee niemals in Gewässern wie dem Brennersee entsorgt würde. „Entlang der Autobahn gibt es Gewässerschutzanlagen, in die verschmutztes Wasser abgeleitet wird. Dort wird es gefiltert und kann dann versickern.“ Neu gebaute Landesstraßen, z. B. aktuell die Umfahrung Scharnitz, werden mit so genannten Rasenmulden versehen, wo das Schmelzwasser gefiltert abrinnen kann. Der Forstwissenschafter Martin Harald Kühnert (siehe Interview unten) gibt allerdings zu bedenken, dass das Chlorid sehr „beweglich“ sei und von den Filtern im Gegensatz zu Schwermetallen oder Reifenabrieb nicht aufgefangen werden könne.

Der schneereiche Winter hat also durchaus seine Schattenseiten: Die 40.000 Tonnen Salz, die am Ende des Winters auf den Tiroler Landesstraßen zusammenkommen werden, kosten 3,1 Millionen Euro. Und wahrscheinlich auch das Leben einiger Bäume.