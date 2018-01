Innsbruck – In Tirol bleibt die Lawinensituation am Samstag nach Prognose des Warndienstes weiter kritisch. Warnstufe 3 wurde verhängt. In der Nacht auf Samstag fielen in höheren Lagen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Dadurch würden sogenannte Triebschneepakete überdeckt und mitunter schwierig zu erkennen sein, wurde gewarnt.

„Beginnend von etwa 1600 Meter aufwärts zunehmend heikle Lawinensituation für den Wintersportler“, hieß es Samstagfrüh vom amtlichen Lawinenwarndienst Tirol (APA)