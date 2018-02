Bildergalerie

Naturspektakel: Die besten Fotos vom Supermond über Tirol

Am 31. Jänner strahlte der Vollmond hell über Tirol. Selten aber doch kommt der Mond der Erde in ihrer Umlaufbahn minimal näher als sonst, wodurch er besonders groß und hell erscheint. Die TT-Leser haben das besondere Naturschauspiel fotografisch festgehalten.Wenn ihr Foto habt, schickt sie an forum@tt.com