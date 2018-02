Von Agnes Dorn

Stams – Vor zwei Jahrzehnten hatte Georg Marberger das Amt aus den Händen seines Vaters übernommen und seither der Imster Bezirksstelle des Fischereiverbands als Obmann vorgestanden. Vergangenen Freitag war es dann so weit und der altgediente Fischer übergab die Amtsbelange in jüngere Hände. Mit Franz Gallop hat er wohl einen Nachfolger gefunden, der sich gemeinsam mit dem neuen Vizeobmann Klaus Keller auch dank des guten Kontostands verstärkt um Maßnahmen gegen das Fischesterben im Bezirk kümmern will.

Rosig schaut es nämlich unter Wasser schon lange nicht mehr aus, und Verbauungen, Ableitungen, Schwallbetrieb, Insektenmangel und fischfressende Vögel setzen dem Fischbestand in den Fließgewässern schon länger zu. „Es gibt keine Reproduktion der Fische mehr, auch nicht in den Seitenbächen“, zog Gallop bei der Jahreshauptversammlung Bilanz. Nicht nur von Menschenhand produzierte Ereignisse wie die Absenkung des Gepatschspeichers oder der regelmäßige Schwallbetrieb der Kraftwerke lassen den Fischbestand keine Erholung finden, auch die fischfressenden Vögel, für die im vergangenen Jahr im Bezirk kein einziger Abschuss bewilligt wurde, machen den Fischern Sorgen. „Artenschutz darf nicht unter der Wasseroberfläche enden“, forderte auch der Leiter der Geschäftsstelle des Tiroler Fischereiverbands, Zacharias Schähle, in Richtung zukünftiger Landesregierung eine Änderung des derzeitigen Rechtszustands. Er hielt seine Fischerkollegen zudem an, Sichtungen von Vogelschwärmen an den Verband zu melden und die Zählungen nicht nur den Ornithologen zu überlassen.

An der Tiwag, die mit zwei Vertretern an der Versammlung teilnahm, übte indes der wiedergewählte Schriftführer der Bezirksstelle Imst, Andreas Fink, Kritik: „Es ist mehr Geld für die Erhebung des Schadens als für die Entschädigung der Fischer ausgegeben worden“, erinnerte er daran, dass die Entschädigungszahlungen als Maßnahme nach dem Absenken des Gepatschspeichers niedriger als die 100.000 Euro teure Elektrobefischung zur Bestandsdokumentation waren. Helmut Kettner betonte dagegen als Vertreter der Tiwag, dass es einen solchen Umfang an begleitenden Maßnahmen wie bei der Absenkung des Gepatschspeichers überhaupt noch nie gegeben hätte und erklärte: „Die Fische und Fischer sind der Tiwag nicht wurscht. Darum ist sie auch Partner vom Fischereiverband.“ Dank der Vorgaben der Europäischen Wasserrechtslinien müssen zudem die Schwallbetriebe mittels Ausgleichsmaßnahmen bis zum Jahr 2027 eingedämmt werden.

Projekte wie die Züchtung von Fischen in den Stamser Teichen oder das Eschenprojekt sollen außerdem den Bestand der Fische sichern – vorausgesetzt, dieser wird nicht durch die Vögel, die langsam in Österreich wieder heimisch werdenden Fischotter oder die Verbauungen endgültig dezimiert. Die Fischer sterben dagegen nicht aus, wie im vergangenen Jahr der Unterweisungskurs mit 120 bis 150 Teilnehmern zeigte.