In Tirol hat sich am Montagnachmittag um 14.31 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 2,9 ereignet. Das Epizentrum lag laut ZAMG-Angaben etwa drei Kilometer nördlich von Innsbruck in sechs Kilometern Tiefe.

Das Beben war in Innsbruck deutlich zu spüren. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten. (TT.com)