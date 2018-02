Von Claudia Funder

Lienz – Was zuletzt auf Landesebene für große Aufregung innerhalb der Bauernschaft sorgte, stößt auch vermehrt im Bezirk Lienz auf Kritik: das leidige Thema „Hundekot“.

Probleme damit gebe es besonders in der Nähe von Siedlungsräumen. „Gerade im Lienzer Talboden sowie in den größeren Gemeinden wie etwa Matrei i. O. oder Sillian stellen die Verschmutzungen der Grünflächen durch Hundekot ein Riesenproblem dar“, erklärt der Bezirksstellenleiter der Landwirtschaftskammer Tirol, Martin Diemling, in einem Pressegespräch, zu dem am Dienstagnachmittag in die Landwirtschaftliche Lehranstalt Lienz geladen wurde. Und er macht seinem Ärger darüber unmissverständlich Luft: „Hier muss auf politischer Ebene etwas passieren, die derzeitige Situation ist für Grundeigentümer und die Gemeinden nicht länger tragbar.“

Die aktuelle Schneedecke mache es offensichtlich: Manche Hundehalter kümmert die Entsorgung der Hinterlassenschaft ihres Vierbeiners nur wenig. Das Gefühl dafür, was man anderen zumuten kann, gehe sukzessive verloren. Der Kot auf den Feldern berge nicht nur eine ekelerregende Komponente, er wird auch „in der Salatschüssel unserer Rinder zurückgelassen“, bringt es Diemling auf den Punkt. Das führe auch zu gesundheitlichen Problemen.

„Wir sind seit Jahren an diesem Thema dran und versuchen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen“, erklärt Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger. Viele Hundehalter hätten dank intensiver Aufklärungsarbeit mittlerweile verstanden, worum es gehe. Doch bisherige Infokampagnen zeigen zu wenig Wirkung. Bei allen seien die Appelle noch nicht angekommen, es gebe nach wie vor Uneinsichtige. „Wir werden schärfere Maßnahmen einsetzen müssen“, kündigt Hechenberger an.

Es geht um hochwertige Lebensmittel, die die heimischen Bauern produzieren – und das funktioniert eben nur auf hundekotfreiem Grün- und Ackerland. Aus diesem Grund ist es wichtig, Hunde in der Nähe von landwirtschaftlichen Flächen niemals frei herumlaufen zu lassen sowie deren Hinterlassenschaften auch am Wegesrand stets sorgsam einzusammeln und adäquat zu entsorgen.