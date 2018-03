Von Hubert Daum

Mils b. Imst — Vor rund zehn Jahren kam den Kindern der Volksschule Mils zu Ohren, dass im Münzturm in Hall ein Nistkasten aufgestellt worden war, um einem Turmfalkenpaar eine „Wohnung" anzubieten. „Das möchten wir auch auf unserem schönen Kirchturm", war damals der Wunsch der Kids. Gesagt, getan. In einem Schulprojekt wurde unter der Anleitung des Vogelexperten Anton Vorauer (WWF) ein Nistkasten gebaut und anschließend auf dem Kirchturm beim Dreiecksfenster oberhalb der Kirchturmuhr platziert. In der Hoffnung, dass der Nistplatz von einem Turmfalkenpärchen tatsächlich angenommen wird.

Doch der Enthusiasmus der Kinder verflog zusehends, die neue „Wohnung" stand viele Jahre leer. Vor zwei Jahren dann endlich: Ein gefiedertes Paar zog ein. „Wir waren sehr glücklich, denn Falken sind Strichvögel, das heißt, sie verlassen uns im Winter, fliegen allerdings nicht so weit wie Zugvögel", weiß Hobby-Ornithologe Christoph Grissemann, der das Projekt begleitet, „sie kommen dann meist zurück, können aber auch irgendwo in der Natur brüten."

Diese kleine Natursensation sollte nun auch bildlich für die Ewigkeit festgehalten werden. Um die Turmfalken aus unmittelbarer Nähe beim Brüten beobachten zu können, wurden im April letzten Jahres Kameras installiert. Und tatsächlich bezog das Pärchen im Mai wieder seine angestammte Wohnung. „Die Falkenkamera stieß auf große Beliebtheit bei der regionalen Bevölkerung, aber auch von Deutschland gab es Interessenbekundungen", erinnert sich Grissemann.

Das Provisorium war allerdings fehleranfällig und fiel des Öfteren aus. Daher wandten sich im heurigen Jänner die Ortschronistin Helene Bullock und der Hobby-Ornithologe Christoph Grissemann an die Gemeinde und an das Regionalmanagement Bezirk Imst. Gemeinsam wurde ein Projekt zur Professionalisierung der Technik entwickelt. So wird zukünftig eine professionelle Kamera-, Ton- und Übertragungstechnik das Leben des Falkenpaares im Turm festhalten — vorausgesetzt, es kommt wieder. Das Regionalmanagement steuert 12.500 Euro bei. Grissemann: „Wir warten ab Mitte März gespannt darauf und hoffen, dass die Falken zurückkehren. Das ist nicht sicher." Auch in Hall werde das Innenleben festgehalten, aber nicht abgespeichert. Die hier eingesetzte Technik sei tirolweit einzigartig. Geeignet für das Ziel, alle Schulen im Bezirk am Falkenleben teilhaben zu lassen.