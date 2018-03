Nach einem Steinschlag war die Reschenstraße (B180) zwischen Ried und Tösens am Sonntag vorübergehend gesperrt. „Es wird mit Hochdruck an den Sicherungsarbeiten gearbeitet“, erklärte Landesgeologe Gunther Heißel am Sonntagvormittag.

Am Nachmittag gab das Land in einer Aussendung bekannt, dass die Straße wieder einspurig befahrbar ist. Weitere Sicherungsmaßnahmen würden noch getroffen. (TT.com)