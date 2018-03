Neustift i. St. – Nachdem die Stubaier Aufsichtsfischer ­Luis Töchterle und Friedl Peer am Wochenende ein „massives Fischesterben“ in der Stubaier Ruetz festgestellt haben, trafen sich gestern Vormittag Behördenvertreter und Fischer zu einem Lokalaugenschein. Wie berichtet, haben die beiden Aufsichtsfischer an den Uferbereichen im „Klaus Äuele“ im hinteren Stubaital mehr als 50 tote Äschen und Forellen gefunden. Töchterle ist sich „ziemlich sicher“, dass Bauarbeiten im Uferbereich und an einer nahegelegenen Brücke für das Fischsterben verantwortlich seien.

Die Aufsicht über die von der Gemeinde Neustift und dem Tourismusverband Stubai in Auftrag gegebene Baustelle hat das Baubezirksamt Innsbruck. Peter Schuler, Fachbereichsleiter der Wasserwirtschaft im Baubezirks­amt, erklärt im Gespräch mit der TT, dass die Ursache für das Fischsterben noch nicht geklärt sei. Wenngleich er nicht ausschließen kann, dass der Grund in der Baustelle liegt. Zunächst müsse aber das Untersuchungsergebnis der entnommenen Wasserproben abgewartet werden. „Darüber hinaus gilt es auch, den Schaden genau zu erheben“, erklärt Schuler. Immerhin habe auch das Hochwasser im vergangenen Sommer den Fischbestand reduziert. An einer Aufklärung sei man jedenfalls interessiert, immerhin verunsichere die Situation auch die Mitarbeiter.

Für Luis Töchterle steht außer Frage, dass durch Bauarbeiten verunreinigtes Abwasser in den Fluss gelangte. Betonwasser verätze die Kiemen der Fische und führe schließlich zum Tod, erklärt Töchterle. (dd)