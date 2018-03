Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Er ist da, unübersehbar und im Überfluss: In den Glashäusern von Erwin Seidemann in Völs grünt und blüht es in allen Farben. Es ist Frühling geworden, und niemand hat’s bemerkt. Denn draußen hinkt die Natur in diesem Jahr mehrere Wochen hinterher – zum Leidwesen aller, die den Winter satt haben, und zum großen Schaden der Gärtner, die ihre Pflanzen nicht verkaufen können.

Zum Einsetzen im Freien ist es noch zu früh, den neuerlichen Kälteeinbruch würden viele Frühblüher nicht überstehen, außerdem ist der Boden an manchen Stellen noch gefroren. Wer trotzdem nicht noch länger warten und sich mit Frühlingsblumen für das Beet im Garten eindecken will, wird darauf hingewiesen, diese mit einem schützenden Vlies abzudecken.

„Wir befinden uns in der Warteschleife“, sagt Seidemann. „Wir sind total runter vom Gas, arbeiten mit angezogener Handbremse.“ Im vergangenen Jahr hat die Gärtnerei schon einen Monat vor Frühlingsbeginn 350 Stiefmütterchen an nur einem Tag verkauft. In diesem Jahr werden die Hallen nicht leer, nur 20 Prozent der Frühblüher fanden bisher Absatz, 2017 waren es zur gleichen Zeit 90 Prozent.

Michael Jäger geht es in Thaur nicht anders: „Wenn das so weitergeht, können wir die Pflanzen in den Glashäusern stapeln“, sagt der Gärtner. Dabei sollte dort bereits der Sommerflor wachsen, der Platz wird sehr knapp. „Wir schieben die Pflanzen den ganzen Tag hin und her.“ Den Kunden „brenne es schon unter den Fingernägeln“, meint er. „Viele wollen endlich ihre Gärten herrichten.“ In anderen Jahren konnten die Frühblüher schon einen Monat früher, im Februar, eingepflanzt werden. Der finanzielle Schaden für die Gärtnerei ist groß. Jäger berichtet von 30 bis 40 Prozent Umsatzrückgängen.

Vor einigen Jahren mussten Wiener Gärtner ihre Frühlingsblumen verschenken, weil sie den Platz für den Sommerflor brauchten. In Tirol hofft man noch, dass es nicht so weit kommt.

Auch im Gartencenter Leo in Schwaz wartet alles auf wärmere Temperaturen. „Die Kunden möchten vor Ostern auch ihre Gräber neu bepflanzen. Ich hoffe, das geht sich noch aus“, sagt Eduard Leo. Die Gärtnerei betreut rund 250 Gräber, einige tausend Pflanzen wurden dafür gezogen, viele sind sehr empfindlich. Manche sind bereits im Freien, damit sie abgehärtet werden, leichter Frost macht ihnen nichts aus. Sinken die Temperaturen aber noch weiter, müssen sie mit Vlies abgedeckt oder zurück ins Glashaus geschoben werden.

Ein bisschen Schnee macht dagegen nichts aus und kann die Blumen sogar schützen: „Zu viel sollte es aber nicht sein“, sagt der Gärtner und hofft, dass der Kälteeinbruch nur von kurzer Dauer ist, der Winter Ende dieser Woche endlich vorbei und die Frühlingspflanzen in den Glashäusern bis dahin noch nicht verblüht sind.