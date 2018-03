Kufstein – „Lebe deinen Traum, aber träume nicht dein Leben!“ – Mit diesem Bergsteigermotto eröffnete die Obfrau des Kufsteiner Alpenverein­s, Uli Gradl-Zöttl, die gut besuchte 141. Jahreshauptversammlung. In deren Rahmen wurde Uli Gradl-Zöttl wieder zur Obfrau des 5200 Mitglieder zählenden Vereins gewählt und auch ihre beiden Stellvertreter Andreas Sausgruber und Franz Grösswang wurden in ihrem Amt bestätigt.

Anlässlich des 140-Jahr-Jubiläums des Kufsteiner Alpenvereins wurde im vergangenen Oktober die Jahreshauptversammlung des Hauptverbandes des Österreichischen Alpenvereins mit mehr als 500 Funktionären in Kufstein abgehalten. Weiters gab es anlässlich des Jubiläums auch eine große Ausstellung in der Kufsteiner Sparkasse. Auch einige dringende Renovierungsarbeiten bei den Alpinhütten wurden vorgenommen und so wurde das Stripsenjochhaus unter anderem mit einer modernen Küche ausgestatt und weitere Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Stromversorgung vom Anton-Karg-Haus und dem dazugehörigen Bergführerhäuschen wurde erneuert. Auch die rund 20 Jahre alte Kletterhalle des Vereins wurde modernisiert.

Alpinreferent Arnold Jäger erklärte, dass im abgelaufenen Jahr 85 verschiedene Aktivitäten mit insgesamt 752 Teilnehmern abgehalten wurden. „Das heißt, wir waren fast jeden vierten Tag unterwegs!“, schmunzelte Jäger und gratulierte der fleißigsten Bergfexin 2017, Silvia Rollmann.

Anschließend bedankte er sich noch bei dem langjährigen Tourenführer Bartl Edinger, der seine alpine Pension antrat. Weiters freute sich Obfrau Gradl-Zöttl darüber, dass die Sportkletterer des Vereins bei den Wettbewerben sehr gute Platzierungen erreichen konnten, und betonte, dass die Jugend die Zukunft des Alpenvereins sei.

Natürlich durften auch die traditionellen Ehrungen nicht fehlen und so wurden u. a. für 50 Jahre Mitgliedschaft Georg Brosig, Werner Hemauer, Josef Obermair und Ernst Übelhör, für 60 Jahre Traute Gmundtner, Antonia und Günther Schmid, Gernot Stimmer und Ingrid Zajicek geehrt. Zwei außergewöhnliche Ehrungen werden zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt: Walter Klein für seine 70-jährige Mitgliedschaft und Gisela Erhard für 80 Jahre. Abschließend wurde die Familie Holdmann aus Dortmund, welche mehr als 750 Kilometer zurücklegt­e, für die weiteste Anreise ausgezeichnet. (fh)