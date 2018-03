Viele Jahrzehnte schmückte der markante Kastanienbaum beim Kino in Lienz das Ortsbild am Südtiroler Platz und am Markt. Allerdings nagten der Zahn der Zeit und äußere Umstände stark an seinem Zustand. „2002 nahmen wir den Baum in unseren Baumkataster auf", erklärt Martin König, Leiter der städtischen Abteilung Forst und Garten. Schon damals zeigte sich ein Pilz- und Miniermottenbefall. Hinzu kamen Verletzungen von Rinde und Wurzeln durch Bau­arbeiten und damit verbundene Bodenverdichtung.

Aufgrund des exponierten Standortes des Baumes, mit den Zugängen zum Kino, den öffentlichen WC-Anlagen, einer Trafik, Lokalen und Geschäften sowie zum Parkscheinautomat, einer Telefonzelle und dem Straßen- und Parkplatzbereich, kann die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Deshalb wird der Baum nach Ostern gefällt. Leer bleibt der Standort aber nicht. „Wir pflanzen dort eine schöne Blutbuche", so König. Allein im Jahr 2017 wurden auf öffentlichem Grund im Stadtgebiet 17 neue Bäume gepflanzt. (TT)