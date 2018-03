Der Fischotter ist eine die im Wasser lebende Art des Marders. Er ist einer der besten Schwimmer unter den Landraubtieren und erreicht ausgewachsen etwa eine Länge von 130 Zentimetern. Dank einer speziellen Struktur der Haare ist sein Pelz besonders wärmend und isoliert gegen die Kälte und Nässe. Fischotter sind in ganz Europa verbreitet, außer auf Island und den Inseln des MIttelmeeres. Als Lebensraum bevorzugt er Flüsse mit zugewachsenen Ufern und Überschwemmungsebenen. Da diese immer seltener werden und der Fischotter auch zunehmen gejagt wird, gilt der Otter als bedrohte Tierart. In Österreich gibt es nur noch eine kleine Population, in der Schweiz gilt er seit 1989 als ausgestorben. Auf dem Speiseplan landet alles, was sich leicht erbeuten lässt, vorwiegend Fische, aber auch Enten, Mäuse, Schnecken, Frösche und Insekten. Fischotter paaren sich zwischen Februar und März, die Weibchen sind zwischen 58 und 92 Tage lang schwanger und gebären meist ein bis vier Junge.