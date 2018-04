Von Alexandra Plank

Innsbruck — Dem Hausmeister des Gymnasiums in der Au bietet sich immer wieder ein trauriges Bild, berichtet Tirols Umweltanwalt Johannes Kostenzer. „Er muss tote Vögel einsammeln, die gegen die Glasfronten geprallt sind." Für viele Singvögel wird der Trend zu mehr Transparenz zur tödlichen Fall­e. „Eine Hauptroute der Zugvögel führt durch Tirol", sagt der Fachmann.

Mit der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und der Umweltanwaltschaft Wien wurde dieser Tage eine aktualisierte Broschüre ausgearbeitet, um Bauträger und Politiker für den Vogelanprall zu sensibilisieren. „Das Vogel-Leid ist auch bei Architekten ins Bewusstsein gerückt. Die Stadt Innsbruck ist bemüht, den Vogelschutz zu gewährleisten. Beim Patscherkofelhaus ist das gelungen." Beim Panorama am Bergisel sei das Problem virulent. „Politiker tun gut daran, hier initiativ zu werden. Tote Vögel beschäftigen die Menschen sehr, vor allem, wenn das zu verhindern wäre", sagt der Experte.

Daniel Fügenschuh, Vertreter der Architektenkammer, erklärt, dass man sich für die Sensibilisierung der Mitglieder bei diesem wichtigen Thema einsetze. „Eine weitere Vorschrift halte ich aber nicht für sinnvoll."

Das Vorbeugen ist beim Anprall die effektivste Methode. Intensive Forschungen zeigen, dass das Aufkleben von Raubvögeln auf Glasflächen nahezu wirkungslos ist. „Besonders problematisch sind transparente Flächen, die ums Eck gehen, und verspiegelte Flächen bei Parks. Die Tiere meinen, da ginge das Grüne weiter", so Kostenzer. Ein zweiter Schritt wäre, Spezialglas zu verwenden. „Es gibt Produkte, die ein­e Struktur aufweisen, die nur Vögel sehen", so der Umweltanwalt. Am kompliziertesten und teuersten sei es, Schutzfolien im Nachhinein anzubringen.

Jeder kann etwas gegen den Anprall von Vögeln tun: Fenster nicht so oft putzen, Pflanzen nicht innen vor das Glas stellen und außen aufgeklebte Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor anbringen. Doch Vogelschutz ist mehr: Um die Singvögel in Tirol sei es schlecht bestellt. „Es gibt Arten, wie die Wachtel, die praktisch vom Aussterben bedroht sind, weil sie nicht mehr die geeigneten Nistplätze finden", so Kostenzer.