Steeg — Die Lechtalstraße in Tirol (B198) ist Freitagabend nach einem Felssturz für den gesamten Verkehr gesperrt worden. Laut Polizei lösten sich rund 100 Kubikmeter Fels und Stein von der Felswand und stürzten zwischen den Orten Steeg (Bezirk Reutte) und Warth im benachbarten Vorarlberg (Bezirk Bregenz) auf die Straße. Die Fahrbahn wurde auf etwa 40 Metern Länge verschüttet.

Die Sperre blieb bis auf Weiteres aufrecht. Eine Fachfirma ist derzeit mit vier Mann in der Wand, begutachtete die Situation und trägt Material ab. "Deren Rückmeldung wird in die Entscheidung mit einfließen, ob und wann die Straße wieder freigegeben werden kann," sagte Landesgeologe Thomas Figl am späten Vormittag gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Die Straße kann erst geräumt werden, "wenn die Gefahr von oben gebannt ist", erklärte Figl weiter. Der Fels sei in diesem Bereich generell in schlechtem Zustand, es gebe immer wieder Probleme. Die Witterung - Niederschläge, Wechsel von Frost und Tau - hätten ihren Teil dazu beigetragen. (TT.com)