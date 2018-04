Von Matthias Reichle

Mils – Es war ein ungewohnter Anblick, als kürzlich die Bagger in der Milser Au auffuhren. Noch seltsamer mutet die Mondlandschaft an, die diese inzwischen im geschützten Landschaftsteil hinterlassen haben. Dass die Maßnahmen nicht nur rechtens waren, sondern sogar der Natur nützen sollen, betont der Milser Bürgermeister Markus Moser.

Es war ein weiterer Schritt in der Revitalisierung der Au. Zwischen 2007 und 2010 wurden dort mehrere große Schutzprojekte umgesetzt. „Das aktuelle Projekt war damals finanziell nicht mehr machbar“, erinnert sich der Bürgermeister.

Nunmehr hat es die Gemeinde im Genehmigungsverfahren für die nahe Siedlungserweiterung im Ortsteil Au als Ausgleichmaßnahme angeboten.

Auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern wurde im hinteren Bereich des Schutzgebiets der Boden abgesenkt. „Die Sohle des Inn hat sich eingetieft, das hat Auswirkungen“, erklärt Moser. Dadurch habe sich nämlich auch der Grundwasserspiegel abgesenkt. „Der ursprüngliche Bewuchs mit Erlen konnte sich nicht mehr erneuern, weil die notwendigen Feuchtflächen fehlten.“

Jetzt wurde der Bereich um durchschnittlich drei Meter wieder auf Grundwasser­niveau – und darunter – eingetieft. Dadurch entstehen natürliche Tümpel. Rund 12.500 Kubikmeter Aushub fielen dabei an. In der Folge sollen 1200 Erlen gepflanzt werden, betont Moser. Am Rand der Revitalisierungszone kommen zusätzlich noch Harthölzer.

Für den Vizebürgermeister und Substanzverwalter der Agrargemeinschaft Bernhard Schöpf ist dies ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Erlenau.

Die Bestände in Mils sind vom Erlensterben bedroht. Dabei handelt es sich um einen Befall durch einen Pilz aus der Gattung Phytophthora, der den Vorkommen deutlich zusetzt. „Auch die Fachleute wissen nicht weiter“, so Schöpf. „Der Bereich wird sich in Teilen zur harten Au ent­wickeln“, ist er inzwischen überzeugt. Betroffen sind vor allem Bereiche beim Sportplatz.

Die Kosten für das Revitalisierungsprojekt belaufen sich auf eine Summe zwischen 50.000 und 100.000 Euro, so Moser. Die Abrechnung steht noch aus. Für die geplante Siedlungserweiterung um eine vierte Reihe, die in den geschützten Landschaftsteil hineinreicht, gibt es vom Naturschutz und Forst grünes Licht, derzeit laufen Gespräche mit der Abteilung Raumordnung. Außerdem verhandelt die Gemeinde mit einem Wohnbauträger, so Moser. Auf dem Rest der Fläche sollen weitere acht Bauplätze entstehen.