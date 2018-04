Jakarta – Bei einem Erdbeben der Stärke 4,4 in Teilen der indonesischen Provinz Zentraljava sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Herabfallende Trümmer verletzten am Mittwoch mindestens 21 weitere Menschen, wie lokale Behörden mitteilten.

Mehr als 300 Häuser, darunter auch eine Schule und eine Moschee, wurden beschädigt. Das Zentrum des Bebens lag etwa 50 Kilometer nördlich des Distrikts Kebumen in einer Tiefe von nur vier Kilometern. Ein so flaches Beben kann in einem dicht besiedelten Gebiet erhebliche Schäden verursachen. (APA/dpa)