Von Irene Rapp

Absam – Ian Riseley, Präsident von Rotary International, gab zu Beginn seiner Präsidentschaft das Motto vor: Für jedes Clubmitglied sollte weltweit ein Baum gepflanzt werden – das wären immerhin rund 1,2 Millionen Pflanzen. Vor wenigen Tagen setzte der Rotary Club Hall dieses grüne Vorhaben in die Tat um – allerdings in einem besonders sensiblen Terrain und unter jeder Menge persönlichem Einsatz.

Am Hochmahdkopf oberhalb von Absam und am Eingang zum Halltal, wo im März 2014 ein schlimmer Waldbrand gewütet hatte, wurden auf den immer noch von dem Feuer gezeichneten Flächen Buchen gesetzt. „Insgesamt rund 100 Bäume, also mehr als nur für jedes unserer Mitglieder eine Pflanze“, wie Franz Plank, Präsident der Rotarier in Hall, erzählt.

Zeitig in der Früh packte jedes Mitglied eine vom Landesforstgarten Bad Häring gezogene Pflanze in den Rucksack. Dann wurde damit eine halbe Stunde den Berg hinaufgestiegen. In steilstem Gelände setzten die Rotarier die Buchen unter fachkundiger Anleitung ein. „Im Herbst wollen wir noch einmal zu der Fläche hinaufgehen und schauen, was aus den Bäumchen geworden ist“, sagt Franz Plank. Damit nicht genug, sollen die sensiblen Triebe auch noch geschützt werden – u. a. mit Netzen bzw. bitteren Anstrichen, auf dass das Wild die frischen Blätter und Triebe in Ruhe lässt.

Nicht die letzte derartige Aktion, wie der Waldaufseher der Gemeinde Absam, Josef Sagmeister, erzählt. Seit 2014, dem Jahr des Feuers, wurden bereits 12.000 Pflanzen auf den zerstörten Flächen gesetzt. „In den nächsten Tagen wollen wir weitere 4750 Jungbäume pflanzen, vor allem Spirken, Kiefern und Ahorne“, berichtet er. Insgesamt seien bei dem verheerenden Feuer 120 Hektar Wald und Wiesen zerstört worden. Die vom Brand betroffene Waldfläche am Hochmahdkopf befindet sich im Besitz der Gemeinde Absam, weitere Flächen gehören privaten Eigentümern.

Die Überlebenschancen der gesetzten Pflanzen sind in dem alpinen Gelände nicht so schlecht, könnten aber besser sein. „Rund 60 Prozent kommen auf, der Rest wird zurückgebissen. Davon erholt sich zwar die eine oder andere Pflanze, viele aber nicht“, so Sagmeister. Vor allem jetzt im Frühjahr seien am Hochmahd- kopf viele Gämsen, Mufflons und Rehe unterwegs. „Umso weniger dort oben Wild ist, umso mehr Pflanzen kommen auf“, bringt es Sagmeister auf den Punkt. Sein Nachsatz: „Uns wäre am liebsten, da oben gäbe es überhaupt kein Wild.“ Um die Jagd zu erleichtern, sei sogar im oberen Bereich des Berges weitläufig ein Zaun angebracht worden: Dieser soll die Tiere in den unteren Bereich lenken, wo sie leichter zu schießen sind.

Das Jagdrevier am Hochmahdkopf wurde von der Firma Fröschl gepachtet und dass man von Seiten der Behörde mit den bislang getätigten Abschüssen nicht zufrieden zu sein scheint, bestätigt Wolfgang Nairz von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land. „Es gibt einen Auftrag für strenge Maßnahmen zur Eindämmung des Wildverbisses“, informiert er. Ob es die Anordnung zu einem Totalabschuss gegeben habe, wollte er nicht sagen. Derzeit werde jedenfalls der neue Abschussplan zwischen Jagdpächter und Bezirkshauptmannschaft ausverhandelt.

Dass das Wild die Pflanzen nicht in Ruhe lässt, zeigte der Lokalaugenschein vor Ort. Da wurden die Buchen der Rotarier neben oft arg ramponierten, in der Vergangenheit gesetzten Pflanzen positioniert.