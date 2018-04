Eine Linde in Going ist das älteste eingetragene Naturdenkmal im Bezirk. Ihr Stamm hat einen Umfang von ca. 5 m. In Kitzbühel sind eine Baumgruppe – bestehend aus einem Ahornbaum und einer Eiche – beim Schloss Lebenberg, eine Fichte in Ehrenbachgraben, ein Hochmoor am Lutzenberg und eine Rosskastanie in der Vorderstadt als Naturdenkmäler ausgewiesen, ebenso eine Eiche unterhalb der westlichen Zufahrtsstraße nach Westendorf. Ebenfalls ein Naturdenkmal ist eine ca. 100 Jahre alte Eiche im Hopfgartner Ortsteil Elsbethen. Das Aushängeschild in Reith ist die „Veitheneiche“ oberhalb von Münichau. Sie ist ca. 250 Jahre alt. In St. Johann gibt es eine Eiche im Ortsteil Bärnstetten. Und in Jochberg steht eine riesige Linde beim Schwerterbauern.