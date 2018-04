Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Die zuletzt sommerlichen Temperaturen haben bei Bergsteigern und Wanderern wieder die Lust an der Bewegung in der Natur geweckt. Aber auch Skitourengeher schnallen sich dieser Tage noch die Bretter an, um in höheren Lagen die besondere Kombination aus Winter und Sommer zu erleben.

Allerdings ist der Frühling auch eine Übergangszeit, in der spezielle Verhältnisse im Gebirge herrschen. Denn die Gefahr, auf einem Schneefeld auszurutschen oder in eine Gletscherspalte zu stürzen, ist derzeit besonders groß, wie Gerhard Mössmer von der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein weiß. „An sich sind Gletscherspalten in dieser Jahreszeit noch gut überdeckt und stabil – vor allem nach dem Winter, wie wir ihn heuer hatten“, sagt Mössmer. Das gelte allerdings nur für den Morgen bis zum frühen Vormittag. Denn mit den steigenden Temperaturen und dem hohen Sonnenstand werde die Schneedecke durchnässt und verliere dabei schnell deutlich an Stabilität. Südostexponierte Hänge – also Flächen, die früh der Sonne ausgesetzt sind – sollte man bereits nach 9 Uhr meiden, rät der Experte. Wenn es die Tour nicht anders zulässt, sollten sich die Teilnehmer zumindest anseilen und erfahren und ortskundig sein. „Im besten Fall plant man den Tag aber so, dass man am späten Vormittag diese Hänge nicht mehr begehen muss“, meint Mössmer.

Ebenfalls eine mögliche Gefahrenquelle im Frühling sind Schneefelder und Altschneelawinen, die häufig Rinnen auffüllen und Wanderwege zuschütten. Die harten und oft spiegelglatten Flächen zu überwinden, kann bei der kleinsten Unachtsamkeit fatale Folgen haben. Denn wer einmal auf einem Schneefeld ins Rutschen gerät, hat kaum eine Chance, das Abgleiten zu verhindern. Hier sind – anders als bei den Gletscherspalten – Sonnenstand und hohe Temperaturen die Helfer der Wanderer. Sind die Schneemassen am Morgen noch hartgefroren und rutschig, so werden sie im Verlauf des Tages weich und bieten beim Begehen besseren Halt. Wanderstöcke eignen sich dazu, Gleichgewicht zu halten, wenn man jedoch einmal ins Rutschen gerät, lässt es sich damit nicht bremsen. „Dann sollte man versuchen, möglichst rasch eine Liegestützstellung einzunehmen und sich mit Händen und Füßen abzubremsen. Handschuhe und Schneeketten für die Schuhe gehören daher auch im Frühling zur Wanderausrüstung, erklärt der Bergsportexperte.