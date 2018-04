Von Brigitte Eberharter

Söll – Im Juli 2017 fegte ein Windwurf nahezu alle Bäume auf dem rund 2,5 Hektar großen Areal östlich des Bauhofs in Söll nieder. Die Bundesstraße musste damals gesperrt werden und als es um das Thema Aufforstung ging, war man sich rasch einig darüber, dass man die aktuellen Erkenntnisse der Forschung hinsichtlich der Klimaerwärmung dabei berücksichtigen will.

„Fichten und Tannen kommen mit der Hitze und Trockenheit nicht so gut zurecht und werden künftig in höheren Lagen zu finden sein“, sagt Wolfgang Knabl von der Bezirksforstinspektion Kufstein. Aus diesem Grund wird die Fläche vorwiegend mit Laubhölzern und Sträuchern aufgeforstet, um natürliche und stabile Waldränder zu schaffen, welche durch ihre Artenvielfalt geprägt sind und damit insbesondere ökologische Vorteile versprechen.

Bereits um 8.30 Uhr kamen 38 Volksschüler anmarschiert sowie 16 Mitarbeiter von Novartis, die für die Arbeiten bestens ausgerüstet waren.

„Der 24. April ist der Geburtstag von Novartis und aus diesem Anlass wird im Unternehmen weltweit der Tag der Partnerschaft durchgeführt“, erklärte Ernst Rieser, der an diesem Tag schon mehrmals mit seiner Gruppe Aufforstungsprojekte unterstützt hat. Novartis will damit auch dem Umfeld, in dem es tätig ist, etwas zurückgeben. Für 14 Projekte in der Umgebung von Kundl und Langkampfen wurden die Mitarbeiter einen Tag lang freigestellt.

Sie, aber auch die Schüler hatten jedenfalls ihren Spaß am Bäumepflanzen. „Das ist richtig cool“, meinten die Buben und erklärten, dass sie zu manchen Stellen hinklettern mussten, weil der Hang relativ steil ist. Nach einer Jause, welche die Novartis-Mitarbeiter mitgebracht hatten, wollten sie keinesfalls in die Schule zurück, sondern weiter mithelfen.

„Wir haben 1000 Sträucher und 700 Bäume gepflanzt“, sagt Knabl. Diese Aufforstung soll auch ein Vorzeigeprojekt sein, damit Waldbesitzer in ihrer künftigen Bewirtschaftung für besondere Umwelteinflüsse und -veränderungen sensibilisiert werden. Das neu aufgeforstete Areal verspricht ein Paradies für Singvögel und andere Tierarten zu werden.

Julia Esterhammer, die in der Qualitätssicherungsabteilung bei Novartis arbeitet, ist seit drei Jahren an diesem Partnerschaftstag aktiv. Bisher hat sie in einer Kinderbetreuungseinrichtung geholfen, heuer beim Aufforsten. „Der Bezug zur Natur war ausschlaggebend und dass es für einen guten Zweck ist und man mit Kindern zusammenarbeitet“, erklärt sie der TT.

Nach getaner Arbeit lud die Gemeinde Söll schließlich noch zu einer Jause für die fleißigen Helfer.