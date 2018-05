Wien – Den bundesweiten Schwalbenbestand will die Vogelschutzorganisation BirdLife erheben und fordert die Österreicher auf, im Zeitraum von 15. Mai bis 15. August die Nester der Tiere in der individuellen Umgebung zu zählen. Bisher habe es noch keine derartige Erhebung gegeben, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Ergebnisse sollen dem Schutz der Schwalben dienen.

Geschätzte 25.000 Mehlschwalbenpaare erwartet BirdLife heuer aus den Überwinterungsgebieten in Afrika zurück. Vor 20 Jahren seien es noch doppelt so viele gewesen. Diese negative Bestandsentwicklung stünde in engem Zusammenhang mit dem strukturellen Wandel der Landwirtschaft: Zunehmende Bodenversiegelung, immer weniger Viehställe und der substanzielle Rückgang an Fluginsekten seien die Hauptursachen. Den rund 75.000 Rauchschwalben-Paaren könnte ein ähnliches Schicksal wie der Mehlschwalbe bevorstehen, warnte die NGO.

Weil seit 1995 jeder dritte Landwirt seinen Betrieb aufgegeben habe und auch viehhaltende Betriebe immer weniger werden, verlieren die Schwalben zunehmend ihren Lebensraum. Die Vögel benötigen offene, vielfältige Landschaften mit reichem Insektenangebot für die Aufzucht des Nachwuchses. Denn pro Brut wird etwa ein Kilogramm Fluginsekten an den Nachwuchs verfüttert. Rauchschwalben sind klassische „Stallschwalben“ und bauen ihre Nester in trockene, windgeschützte Gebäude wie Viehställe. „Doch diese werden zunehmend steriler und sind geschlossen. Die Wände sind mit glattem Verputz bestrichen, der die Vögel daran hindert, ihre Nester zu bauen“, erklärte Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich.

Mehlschwalben nisten hingegen an Dachvorsprüngen und Hausfassaden und leiden besonders an der Versiegelung der Böden und der mangelnden Rücksichtnahme der Menschen. Nur allzu oft würden Mehlschwalbennester von den Hausfassaden geschlagen werden. „In den letzten 20 Jahren ist daher nahezu jede zweite Mehlschwalbe verschwunden“, betonte Wichmann. In Niederösterreich würden derzeit erste landwirtschaftliche Initiativen zum Schutz der Schwalben umgesetzt.

„Jedes Nest hilft, mehr über die Verbreitung unserer heimischen Schwalbenarten zu erfahren“, sagte Wichmann. Auch wenn es im Umfeld keine Schwalben mehr gebe, sei dies ebenfalls eine wichtige Erkenntnis, betonte der Ornithologe. (APA)