„Der Enzner ist Kult", so viel ist für Helmut Pöll vom Alpinarium Galtür schon einmal klar. In seiner Heimatgemeinde besonders — dort ist das Graben nach der Wurzel des punktierten Enzians, um daraus Schnaps zu brennen, eine Tradition, für die man in den 80er-Jahren sogar vors Höchstgericht gezogen sei. Damals drohte ein Verbot. 2013 wurde das „Wissen um die Standorte, das Ernten und das Verarbeiten des punktierten Enzians" von der Unesco ins immaterielle Kulturerbe Österreichs aufgenommen.

Nun bekommt die Pflanze eine Dauerausstellung im Alpinarium Galtür, das am 31. Mai in die Sommersaison startet. „Derzeit sind wir noch nicht ganz fertig", gesteht Pöll. Es wird aber eine umfangreiche Schau, die nicht nur auf die Schnapsherstellung eingeht, sondern auch die Pflanze an sich unter die Lupe nimmt und Ausflüge in die Geschichte, Kunst und Literatur macht. „Es gibt 150 Enzianarten, von denen in Galtür vor allem der punktierte Enzian vorkommt", so Pöll.

Heute ist die Pflanze geschützt und das Graben nach der Wurzel deshalb streng reglementiert. Jedes Jahr wird das Recht an 13 Familien verlost. Das werde in einem Film zu sehen sein, erklärt der Projektleiter. Darüber hinaus können die Besucher auch einen Brennkessel besichtigen und die teils kuriose Geschichte nachlesen. Auch Schriften von Ernest Hemingway, in denen er den Enzner erwähnt, oder Bilder von Mathias Schmid über das Enziangraben werden gezeigt. Gekostet hat die Ausstellungserweiterung rund 50.000 Euro — sie wurde mit Landesmitteln und EU-Leaderförderung mitfinanziert.