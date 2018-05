Von Agnes Dorn

Silz – „In den vergangenen 30 Jahren ist laut Kleefelder-Studie der Bestand von Insekten um 75 Prozent zurückgegangen“, schockierte die Leiterin der Klima- und Energiemodellregion Imst, Gisela Egger, gleich zu Beginn die Gemeinderäte von Silz. Was dieses Insektensterben für Folgewirkungen auf Flora und Fauna hat, kenne man bereits aus China, wo Obstbäume schon künstlich bestäubt werden müssen. Doch so weit sollte es in Tirol nicht kommen, wie Egger betont: „Die gute Nachricht ist – man kann was tun. Und das ist eigentlich einfach nichts zu tun und naturnahe Räume bestehen zu lassen.“

Nachdem es diese im Inntal aufgrund der Bewirtschaftung und intensiven Düngung aber kaum noch gibt, wurde von Silz aus (unter anderem von Imker Maximilian Gritsch, der Vizebürgermeisterin Daniela Holaus und E-Team-Leiter Markus Heinz) ein Projekt ins Leben gerufen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, der Natur wieder Räume zurückzugeben und so die heimische Biodiversität wieder herzustellen.

Doch allein Blumensamen auszustreuen, sei zu wenig, wie die Initiatoren gleich zu Beginn ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema feststellen mussten. Zum Beispiel ist der Boden teilweise durch das regelmäßige Düngen zu nährstoffreich für heimische Wildpflanzen. Die Hinzuziehung eines Experten, der in den Gemeinden die in Frage kommenden Flächen begutachtet, ist daher für das Gelingen des Projekts unbedingt erforderlich, wie Egger betont: „Sonst streuen wir Samen, investieren Zeit und dann funktioniert es nicht so wie geplant. Das wäre sehr schade.“

Als Erstes müssen nun alle teilnehmenden Gemeinden dem vom Regionalmanagement Imst getragenen und zu 75 Prozent geförderten Leader-Projekt ihre Zustimmung erteilen, wie dies Silz nun als erste Kommune bereits erledigt hat. Noch vor dem einstimmigen Beschluss diskutierten die Gemeinderäte bereits rege über mögliche Flächen, wobei es an Begeisterung und Ideenreichtum nur so sprudelte. Jede Gemeinde sollte sich mit mindestens drei Personen an der Umsetzung beteiligen und sich mittels Schulung auch theoretisch und praktisch in das Thema einarbeiten. In einer Laufzeit von zwei Jahren werden dann nicht nur Blühflächen in den Inntalgemeinden des Bezirks realisiert, sondern auch ein Bewusstseinsbildungsprozess in Gang gesetzt, der das alte Naturbild bei der Bevölkerung etablieren helfen soll.

Denn ökologisch wertvoll ist nicht jedes Gesträuch, das in den heimischen Gärten wächst. Nur wenige wissen, dass Forsythie oder Schmetterlingsflieder als Insektennahrung in diesen Breiten eigentlich nicht ideal sind, sondern es bessere heimische Alternativen gibt.

Der Aufbau regionaler Kompetenzen ist daher die dritte Säule der Projektumsetzung, und bereits jetzt sind die Obst- und Gartenbauvereine unter Bezirksobmann Josef Stocker, das Tiroler Bildungsforum, die Tiroler Umweltanwaltschaft und die Klima- und Energiemodellregion Imst als Partner mit an Bord.

Nach den zwei Jahren Laufzeit sollte sich das Projekt so weit verselbstständigt haben, dass die Flächen sich selbst erhalten und nur noch wenig Pflege benötigen.