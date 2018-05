Von Agnes Dorn

Haiming – Allgemein werden als Neophyten jene Pflanzen bezeichnet, die nach der Entdeckung Amerikas im Jahr 1492 aus ihrer ursprünglichen Heimat in neue Regionen eingeführt wurden. Entweder absichtlich (wie die grüne Bohne, die Kartoffel oder die Tomate) oder unabsichtlich durch Warentransport, Erdbewegung, durch Fließgewässer oder heute vor allem entlang von Verkehrsrouten wie Auto- und Eisenbahn.

„21 Prozent aller Pflanzen sind Neophyten. Aber nur eine von 1000 wird zum Problem“, erklärt Matthias Karadar vom Tiroler Bildungsforum bei einem Vortrag im Oberlandsaal Haiming. Neophyten, zu denen übrigens auch Sonnenblume, Sommerflieder oder Sonnenhut gehören, breiten sich außerhalb der Gärten vor allem auf brachliegenden Flächen aus. Zu den bekanntesten und am meisten verbreiteten im Tiroler Oberland gehören die Goldrute und das Springkraut, aber auch der gefürchtete Riesen-Bärenklau wurde vom Vortragenden ebenso wie von einigen Zuhörern bereits an mehreren Stellen gesichtet.

Noch nicht in einem so bedenklichen Ausmaß wie im Tiroler Unterland ist hierzulande bisher der Staudenknöterich verbreitet, der allein durch den Verbleib von wenigen Zentimeter großen Wurzelstücken im Erdreich überleben kann. Das bereits überall massiv auftretende Indische Springkraut, das vor allem durch seinen penetranten, süßlichen Geruch leicht zu finden ist, wäre dagegen leicht zu bekämpfen, da es sich nur über Samen vermehren kann. Die Pflanze müsste daher nur kurz vor der Blüte fünf Jahre lang gemäht und das Mähgut entfernt werden, um sie wirkungsvoll und langfristig zu vertreiben.

Schwieriger ist dagegen die Bekämpfung der Kanadischen Goldrute. Sie produziert pro Stängel 19.000 Samen und vermehrt sich auch über Ausläufer. Andere Pflanzen hindert sie zudem durch Wurzelausscheidungen am Keimen.

„Auf den Mittelstreifen der Autobahnen rückt das Schmalblättrige Greiskraut schnell ins Tiroler Oberland vor“, warnt Karadar vor einem für Menschen und Bienen gesundheitsschädlichen weiteren Neophyten.

Auch die in Hausgärten beliebten Ziersträucher Robinie und Schmetterlingsstrauch haben sich im Tiroler Oberland längst schon über die Gartenzäune hinaus verbreitet und finden sich vor allem entlang von Flussläufen wie dem Inn. Durch die Anreicherung des Bodens mit Stickstoff sorgt die Robinie für die Verdrängung von Pflanzen, die an nährstoffarme Böden angepasst sind. Ebenso wie der Schmetterlingsstrauch, der übrigens für heimische Schmetterlingsraupen keinerlei Nahrung bietet, verdrängt auch die Robinie einheimische Pflanzen und verringert so die Artenvielfalt nachhaltig.

Bei der Bekämpfung von Neophyten ist leider Ausdauer gefragt, wie Karadar weiß: „Eine einmalige Aktion bringt nichts und macht meistens die Situation schlimmer. Da braucht man Durchhaltevermögen.“ Er empfiehlt, jeweils im hangoberen Bereich mit der Maßnahme zu beginnen bzw. flussaufwärts. Gerade am Inn ist durch den ständigen Neuzugang an Samen die Bekämpfung daher relativ problematisch.