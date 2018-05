Tannheimer Tal – Vier Mitglieder des Fischereivereines Tannheimer Tal, 26 Schüler der Volksschule Grän und zwei Lehrerinnen trafen sich kürzlich zum freiwilligen Arbeitseinsatz, um die Gräner Ache „angelfit“ zu machen.

Ausgerüstet mit Gummistiefeln, Müllzangen, Kübeln, Säcken und viel Enthusiasmus startete die Gruppe, um die Gräner Ache bachabwärts zu säubern. In Gruppen aufgeteilt gingen sie beide Uferseiten ab und sammelten auch in der Ache selbst so manchen Unrat. 100 Liter Müll waren es letztendlich. Die Volksschüler erfuhren von den Fischern noch so manche Neuigkeit über die natürlichen Fischgewässer des Tales. So zum Beispiel, dass seit 20 Jahren in der Gräner Ache und der Vils nur noch die in den Seitenarmen vorkommenden Bachforellen vom Verein abgefischt und in das Hauptgewässer zur Nachzucht eingesetzt werden. Zur Pause gab es Wurstsemmeln und Bürgermeister Martin Schädle spendierte Getränke.

Der Fischereiverein hat bereits vom Haldensee bis nach Zöblen und am Vilsalpsee über 350 Liter Müll gesammelt. Der Verein mit seinen 30 Mitgliedern und sechs Jungfischern bewirtschaftet den Vils­alpsee und die Reviere Gräner Ache, Tannheimer Ache und Fischwasser Zöblen. Bei der letzten Generalversammlung wurden speziell für die Jungfischer besondere Konditionen vereinbart. Somit zahlen diese bis zum Erwerb der Fischereiunterweisung keinen Mitgliedsbeitrag und danach bis zum 18. Lebensjahr nur die Hälfte (75 €). Dieser Mitgliedsbeitrag wird dann für die einmalige Aufnahmegebühr von 500 € angespart, die mit der Volljährigkeit fällig wird. (TT, fasi)