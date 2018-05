Lenzing – Als Freund und Helfer für Reptilien waren am Mittwoch die Polizisten der Inspektion Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) im Einsatz: Die Beamten befreiten mithilfe eines Tierschutz-Experten zwei Äskulapnattern, die sich in einem Netz, das über ein Hochbeet gespannt war, verfangen hatten und qualvoll zu verenden drohten. Die Schlangen wurden wieder in die Freiheit entlassen, meldete die Polizei. (APA)