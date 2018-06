Von Simone Tschol

Biberwier – Die Einheimischen haben sich längst an ihn gewöhnt, für Gäste ist er geradezu eine Sensation. Die Rede ist vom Biberwierer Dorfhirsch. Seit dem Vorjahr spaziert das circa sieben bis acht Jahre alte Tier immer mal wieder durch die Gemeinde, nimmt Abkürzungen durch Gärten, klaut sich einen Apfel, um dann wieder im Wald zu verschwinden. Die Biberwierer nennen ihn inzwischen liebevoll Seppl.

Aber nicht alle haben eine Freude mit ihm. Auf Facebook machte nun ein Posting die Runde, dass Seppl geschossen werden soll. Die Community war in hellem Aufruhr.

„Das ist wirklich ein Phänomen“, kommentiert Bezirksjägermeister Arnold Klotz die Situation. „Da gibt es zwei Lager. Die einen, die ihn loshaben wollen. Die anderen, die ihn mögen und den Jägern im Falle eines Abschusses mit Anzeige drohen. Die Biberwierer Jäger sind echt arme Hunde. Sie können es niemandem recht machen.“

Laut Klotz sei jedoch derzeit von einem Abschuss auch nicht die Rede – weil die offizielle Schusszeit auf Hirsche erst im August beginnt, weil es äußerst schwierig wäre, den Hirsch zwischen den Häusern zu schießen, und weil man eine „Lösung im Guten“ wolle. „Er hat die Scheu vor Menschen verloren. Ich habe die Vermutung, dass er auch angefüttert wird“, meint Klotz.

Plan A ist es daher nun, ihn erst einmal mit Gummigeschossen zu vertreiben und ihm den Kontakt zu Menschen so unangenehm wie möglich zu machen. Ob Seppl da mitspielt, ist fraglich. Schon im Vorjahr wurde der kapitale Hirsch narkotisiert und auf den Berg zurückgebracht, in der Hoffnung, dass er dort bleibt. Drei Wochen später stand er wieder im Dorf.

Plan B: Es wird versucht, Seppl in einem Wildtiergehege unterzubringen. Klotz: „Der Tierpark in Bichlbach darf ihn wegen diverser Vorgaben nicht nehmen. Aber wir suchen weiter.“ Erschießen wäre dann Plan C. „Aber das will in Wirklichkeit keiner“, sagt Klotz gegenüber der Tiroler Tageszeitung.