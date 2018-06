Innsbruck – Vorbeugen ist besser als heilen. Das gilt auch für Braunbären: Die im Innsbrucker Alpenzoo „wohnhafte“ 26 Jahre alte Bärendame „Martina“ wurde kürzlich einem Gesundheitscheck unterzogen, wie der Zoo mitteilte. Das Fazit der Untersuchung, die unter Narkose erfolgte: Das betagte Tier ist pumperlgesund und darf sich berechtigte Hoffnungen auf weitere Bären-Jahre machen.

Das Zooteam hatte in letzter Zeit immer wieder das Gefühl, dass „Martina“ das ein oder andere gesundheitliche Problem aufweise, hieß es. Also schritt man zur Tat: Der Zootierarzt sowie Bären-Expertin Johanna Painer, Tierärztin von der Veterinärmedizinischen Universität in Wien, führten Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen, Blutanalysen und Checks von Zähnen und Augen durch. Unterstützt wurde der Alpenzoo dabei von einer Medizintechnik-Firma, die mit den neuesten Röntgengeräten aufgewartet hatte, um alle Untersuchungen zeitsparend im Innenstall erledigen zu können.

Das Ergebnis: Bis auf altersbedingte Erscheinungen wie eine leichte Arthrose und drei Zähne, die gezogen werden mussten, ist „Martina“ kerngesund. Befund negativ, Bärin und Alpenzoo-Team mehr als erleichtert. (APA)