Von Thomas Parth

Pitztal – Birgit Kantner von der Abteilung Raumplanung und Naturschutz des Alpenvereins in Innsbruck bestätigt, dass es am Fronleichnamstag, dem 31. Mai, unerlaubte Bautätigkeiten am Pitztaler Gletscher, genauer gesagt am Grat des Hinteren Brunnenkogels, gegeben habe: „Wir haben daraufhin die Behörde informiert.“ Dies wird auch von der Behörde bestätigt.

„Die Erdbewegungen sind bei der BH Imst angezeigt worden. Es langten einmal vom Alpenverein und zeitgleich von der Umweltabteilung Anzeigen ein. Daraufhin hat sich unsere Umweltabteilung den Fall näher angeschaut. Es lag keine Bewilligung für Baggermaßnahmen am Grat vor, weshalb wir den Bau per Bescheid eingestellt haben“, berichtet der Imster Bezirkshauptmann Raimund Waldner. Der Bauwerber kann dazu eine Stellungnahme abgeben, er habe jedoch bereits, durch das Fehlen einer Bewilligung, gegen das Verwaltungsstrafrecht verstoßen. Man könne nun entweder um eine nachträgliche Genehmigung ansuchen und die Planungsunterlagen dazu nachreichen oder den Baustopp-Bescheid beeinspruchen. „Einen Rückbau sehe ich eher schwierig“, so Waldner: „Ohne dabei einem Sachverständigen vorgreifen zu wollen.“ Dass die Causa ein gerichtliches Nachspiel haben könnte, schließt der Bezirkshauptmann allerdings aus, da Flora und Fauna nicht in großem Ausmaß geschädigt worden seien.

Der Landesumweltanwalt (LUA) Johannes Kostenzer sieht „den Fall“ geradezu symptomatisch: „Es ist hanebüchen, was da passiert! Es ist nicht das erste Mal, dass im Pitztal munter vor sich hergeschoben wird.“ Dabei ruft Kostenzer die Causa „Notweg“ in Erinnerung, als eine nachträgliche Gesetzesänderung zur Legalisierung einer Talabfahrt vom Pitztaler Gletscher führte. Es sei in Seilbahner-Kreisen nicht das erste Mal, dass man eine Verwaltungsübertretung begehe und diese im Nachhinein beantrage und bewilligen lasse. „Wenn ich mir die Umsätze und Re-Investitionen anschaue, die die Bahnen tätigen, dann spüren sie eine Verwaltungsstrafe nicht einmal in der Porto­kassa“, wettert Kostenzer und plädiert damit für härtere Strafen.

„Wir sind, unabhängig vom Alpenverein, durch einen deutschen Gast auf die Erdbewegungen aufmerksam gemacht worden“, schildert Kostenzer die Entstehungsgeschichte. Dem Gast seien auf der Webcam des Wildspitz-Cafés Bagger aufgefallen. Als er später erneut die Webcam aufrief, habe man deren Blickwinkel derart verdreht, dass der Grat des Hinteren Brunnen­kogels nicht mehr einsehbar war. „Das hat uns dazu veranlasst, bei der Behörde eine Sachverhaltsdarstellung einzureichen“, so Kostenzer.

Für den Landesumweltanwalt sei eine strafrechtliche Verfolgung derartiger „Kavaliersdelikte, die die Betreiber oft nur ein Schmunzeln kostet“, durchaus denkbar: „Man richtet sich die Berge, wie man sie gern hätte. Diese Mentalität wird dem Tourismus langfristig schaden.“ Dies hätten die Handlungen des deutschen Gastes bewiesen, der nicht verstehen könne, wie unsensibel man hierzulande mit der Natur umgehe.

Er selbst, so Hans Rubatscher im TT-Telefonat, sei gesundheitlich etwas angeschlagen und schon länger­e Zeit nicht mehr im Pitztal gewesen. Wohl aber habe er an einer Besprechung teilgenommen, die Adaptierungsmaßnahmen am Grat des Hinteren Brunnenkogels vorsahen. „Durch Hochwetter, Muren und den Gletscherrückgang sind wir zu Adaptierungen gezwungen“, räumt der Betreiber ein. „Wir sind bestrebt, alle Maßnahmen rechtens zu erledigen“, beteuert Rubatscher. Das naturschutzrechtliche Ansuchen sei ebenfalls bereits in die Wege geleitet. „In den nächsten Tagen werden wir es einreichen“, verspricht Rubatscher. „Der Weg ist durch den Gletscherrückgang schmäler geworden, weshalb man eine Verbreiterung – ohne große Eingriffe und ohne den Fels in Mitleidenschaft zu ziehen – vornehmen wollte“, unterstreicht Rubatscher. In dasselbe Horn bläst Rufus Bertle, der mit der Planung der Instandhaltungsarbeiten beauftragte technische Koordinator: „Die Gefahr war groß, dass die Skiwegtrasse abbricht. Deshalb mussten wir die angesprochenen Sicherungsmaßnahmen, wohlgemerkt auf einem behördlich genehmigten und bewilligten Skiweg, vornehmen. Wir sind der Meinung, dafür keine eigene Bewilligung zu benötigen. Die Behörde ist da anderer Auffassung. Diese Meinungsunterschiede werden jetzt bei der Behörde diskutiert. Mir ist jedenfalls keine Illegalität in der Vergangenheit bekannt. Die Aussagen des Landesumweltanwalts kommen einer Vorverurteilung gleich.“