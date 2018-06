Von Denise Daum

Neustift – Die Hüttensaison 2018 ist eröffnet. Seit dem Wochenende haben alle Schutzhütten entlang des Stubaier Höhenwegs wieder ihre Schlafsäle und Gaststuben in Betrieb. Die Etappe von der Dresdner Hütte im Skigebiet Stubaier Gletscher über das Peiljoch auf die Sulzenauhütte ist mit rund zweieinhalb Stunden nicht nur die kürzeste, sondern für viele Bergsteiger auch die schönste. Ein Highlight: der atemberaubende Blick vom 2700 Meter hohen Peiljoch auf den Sulzenauferner, darunter der schimmernde Sulzenausee. Wer sich heuer auf den Weg macht, muss allerdings enttäuscht feststellen, dass vom See so gut wie nichts mehr übrig ist.

Glaziologin Andrea Fischer kennt das Gebiet im hinteren Stubaital genau und weiß, was passiert ist. „Der Sulzenausee hat sich durch den starken Gletscherrückgang an einer Stelle gebildet, an der die Fließbewegung des Eises den Untergrund besonders stark ausgeschürft hat. Solche Seen können ausbrechen, durch Sediment im Gletscherbach wieder verlanden oder auch, wie etwa der Gardasee, bestehen bleiben“, erklärt Fischer.

Der Sulzenausee sei bei den starken Unwettern vergangenes Jahr entweder durch eine starke Erosion oder als eine Art Mure ausgebrochen. Glück im Unglück hatten an diesem Augusttag die Wirte der Sulzenauhütte, in der sich rund 70 Leute befanden. Personen kamen keine zu Schaden, aber das Gebiet um die Hütte war verwüstet, alle Rohre gerissen. Die Schäden sind mittlerweile wieder behoben, berichten die Hüttenwirt­e.

Lang konnten sich die Bergsteiger nicht an dem See erfreuen – er ist erst vor rund zehn Jahren entstanden. „Der Sulzenausee wäre aber auch ohne das Unwetter über kurz oder lang verlandet“, sagt Andrea Fischer. Dass er sich wieder auffüllt, wird nicht passieren.

Einen nach wie vor sehr schönen Anblick bietet hingegen der nahegelegene Grünausee beim Grünauferner (an dessen Ende sich der berühmte Wilde Freiger befindet). „Der Grünauferner ist noch ein richtiger Gletscher. Am Grünausee sind Moränen aus der Kleinen Eiszeit zu sehen, die um 1850 mit einem Gletscherhochstand geendet hat, aber auch von Hochständen am Ende der letzten Großen Eiszeit, als sich etwa der Gardasee gebildet hat“, erklärt die Glaziologin.