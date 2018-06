Von Mario Zenhäusern

Pfunds – Während sich die Almbauern in Südtirol mit Spezialzäunen gegen Wolfs­attacken wappnen, stehen Jäger, Förster und Almbauern im Oberen Gericht vor einem anderen Problem. Ein Bär streift durch die Region. Wie Bürgermeister Rupert Schuchter der Tiroler Tageszeitung gegenüber bestätigte, dürfte sich das Tier in den letzten Tagen im Radurschl­tal aufgehalten haben.

Auch die Österreichischen Bundesforste (ÖBF), der größte Grundbesitzer im Tal, sind bereits alarmiert. „Unseren Informationen zufolge hat der Bär im Radurschl einen Bienenstock geplündert“, weiß Christoph Kluckner vom ÖBF-Forstbetrieb Oberland in Hall, „der zuständige Imker hat die Polizei verständigt, die sich das Ganze jetzt anschaut.“

BM Schuchter bestätigt diesen Sachverhalt: „Laut Angaben der Polizei hat der geschädigte Imker am Montag angezeigt, dass zwei Bienenstöcke beschädigt seien. Daraufhin sind am Mittwoch der Postenkommandant und der Amtstierarzt ins Radurschl­tal gefahren, um sich den Schaden anzuschauen. Dabei haben sie an den beschädigten Waben eindeutig die Abdrücke der Krallen eines Bären entdeckt.“ Berichte über weitere Schäden oder gerissene Wildtiere lägen keine vor, versichert der Bürgermeister.

Für Landesjägermeister Anton Larcher ist es „schlicht zu akzeptieren und sein normales Verhalten“, dass ein Bär Bienenstöcke plündert. Das allein sei kein Grund zur Sorge. Nun gelte es aufzupassen, dass dieser Bär seine natürliche Scheu vor allem Menschlichen nicht verliert, „denn dann würde es bedrohlich für Menschen und Haustiere. Wir raten den Menschen in der betroffenen Region, besondere Vorsicht walten zu lassen und speziell auf Haustiere aufzupassen.“