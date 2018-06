Heftige Regenfälle haben in Bulgarien Überschwemmungen verursacht. In dem Balkanland wurden am Freitag vielerorts Straßen, Felder und Häuser überflutet, weil Flüsse und Bäche über die Ufer traten. Zudem brachen mehrere Deiche. Die Gemüseernte in der südlichen Region Sadowo wurde zu großen Teilen vernichtet. In mehreren Orten wurde der Notstand ausgerufen.

Verletzte oder Tote wurden zunächst nicht gemeldet. Für Samstag riefen die Behörden für weite Teile Bulgariens die zweithöchste Warnstufe Orange aus, da wieder starke Regenfälle und auch stürmische Winde erwartet wurden. (APA/dpa)